Napoli, abusi su donna disabile: arrestati figlia e complice, violenze riprese con cellulare

Grave episodio di violenza a Napoli, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli-Stella hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 32enne e una 33enne, accusati di violenza sessuale aggravata ai danni di una donna di 59 anni, affetta da grave disabilità fisica e psichica.

Le indagini e la denuncia della figlia

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli – IV Sezione “Violenza di genere e tutela delle fasce deboli”, è partita lo scorso 22 marzo, quando la figlia della vittima si è rivolta ai Carabinieri della stazione Vomero-Arenella per presentare denuncia.

Determinante, ai fini investigativi, la consegna di alcuni filmati che documenterebbero le violenze subite dalla donna.

Le accuse: abusi mentre la vittima dormiva

Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe abusato della 59enne mentre dormiva, approfittando della sua totale incapacità di difendersi.

Ancora più grave il ruolo contestato alla 33enne, figlia convivente della vittima e sorella della denunciante: secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe consentito l’ingresso dell’uomo nell’abitazione e ripreso le violenze con un cellulare.

Le prove: video e identificazione degli indagati

Il quadro probatorio si è rafforzato grazie all’analisi dei dispositivi elettronici sequestrati. Nei video, gli investigatori avrebbero identificato i due indagati attraverso: elementi fisici, tatuaggi e abbigliamento. Materiale ritenuto decisivo per ricostruire l’intera vicenda.

Minacce alla denunciante

Agli indagati viene contestato anche il reato di minaccia grave: avrebbero intimidito la denunciante per costringerla a ritirare la denuncia. L’uomo e la donna si trovano ora in carcere, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire ogni aspetto della vicenda.