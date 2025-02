Non ce l’ha fatta Domenico, il 17enne investito sabato scorso mentre attraversava le strisce pedonali a viale Dohrn, nei pressi degli chalet di Mergellina. Dopo quasi una settimana di lotta tra la vita e la morte, il giovane è deceduto questo pomeriggio.

Napoli, investito sulle strisce: morto il 17enne Domenico

La notizia dell’avvio delle procedure per constatarne il decesso era arrivata questa mattina, ma poco fa è stato ufficializzato il tragico epilogo. Domenico, studente del liceo Labriola di Fuorigrotta e promettente giocatore di basket, lascia un vuoto immenso nella sua famiglia e tra i suoi amici.

La sera del 1° febbraio 2025, Domenico stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato travolto da una Mini Cooper guidata da un 19enne. L’impatto è stato violentissimo, tanto da lasciarlo in condizioni critiche. Immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, è stato ricoverato in prognosi riservata, ma le sue condizioni si sono aggravate giorno dopo giorno fino al tragico esito.

Gli investigatori stanno ricostruendo con esattezza la dinamica dell’incidente per chiarire le eventuali responsabilità del conducente. Il 19enne alla guida della Mini Cooper è ora sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine: gli inquirenti stanno verificando la velocità del veicolo e altre possibili infrazioni che potrebbero aver contribuito alla tragedia.