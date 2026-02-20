Serata movimentata quella di ieri in città, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 16enne napoletano con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Tutto è iniziato in via Padova, dove gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato uno scooter sfrecciare a forte velocità. Alla vista della pattuglia, il conducente, invece di fermarsi all’alt intimato dai poliziotti, ha accelerato nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Napoli, inseguimento in centro finisce in incidente: 16enne arrestato con droga e contanti

Ne è nato un lungo inseguimento tra le strade cittadine, durante il quale il giovane ha effettuato manovre particolarmente pericolose, mettendo a rischio la sicurezza della circolazione. La fuga è proseguita fino a via Nazionale, dove lo scooter ha impattato contro un’auto in transito. Dopo l’urto, il 16enne ha abbandonato il mezzo tentando di proseguire la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti.

Sottoposto a controllo, il minorenne è stato trovato in possesso di 11 involucri di marijuana, 9 di hashish, 26 di cocaina e 24 di crack, oltre a 140 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Per il giovane sono scattate le manette: dovrà ora rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.