Napoli è stata teatro di un inseguimento spettacolare, con la Guardia di Finanza impegnata a fermare un 27enne con precedenti penali.



Napoli, inseguimento da film: 27enne arrestato dopo 7 km di fuga

Tutto è iniziato in corso Garibaldi, nei pressi della Stazione Centrale, quando i finanzieri del Gruppo Pronto Impiego, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato un’auto sospetta. Alla vista delle Fiamme Gialle, il conducente ha ignorato l’alt e si è dato alla fuga, dando il via a una corsa sfrenata attraverso la città.

L’inseguimento è proseguito per circa 7 chilometri, fino al quartiere Barra, nella periferia orientale di Napoli. Qui, in corso Sirena, l’uomo ha tentato un’ultima disperata manovra per sfuggire ai militari, finendo però per schiantarsi contro l’auto di servizio. A quel punto, i finanzieri sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo.

Il 27enne, già noto alle forze dell’ordine per truffa e detenzione di armi, è stato processato per direttissima con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice lo ha condannato a sei mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena.