A Quarto un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Napoli per violenza, resistenza e lesioni personali a Pubblico Ufficiale. L’uomo è stato anche denunciato per danneggiamento e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Quarto, folle fuga e poi lo schianto: 47enne arrestato con cocaina liquida in auto

L’episodio è avvenuto nei pressi di via Masullo, nell’ambito di un’attività di intensificazione dei controlli contro i traffici illeciti nella zona flegrea, disposta dal Prefetto di Napoli Michele Di Bari. Durante un posto di blocco, una pattuglia del Gruppo Pronto Impiego ha intimato l’alt a un’autovettura. Alla vista dei militari, il conducente si è dato alla fuga eseguendo manovre pericolose e tentando persino di investire uno dei finanzieri.

L’inseguimento si è concluso con lo schianto dell’auto contro il muro di cinta di un’abitazione. Il fuggitivo, in evidente stato di alterazione, è sceso dal veicolo brandendo una siringa insanguinata contro gli agenti. I “Baschi Verdi” lo hanno immobilizzato con l’utilizzo della pistola taser in dotazione.

All’interno dell’auto sono state trovate cinque siringhe contenenti cocaina liquida, pronte per essere spacciate. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato. In attesa del giudizio con rito abbreviato, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Proseguono i controlli delle forze dell’ordine nella zona per contrastare i traffici illegali e garantire la sicurezza dei cittadini.