Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri ai piedi della collina a Posillipo, a Napoli, che sorge alle spalle di piazzale Tecchio, nel quartiere Fuorigrotta.

Napoli, incendio sulla collina tra Posillipo e Fuorigrotta: fiamme vicino alle case

Le fiamme, altissime, sono ben visibili da entrambi i quartieri. Non molto lontano ci sono le abitazioni e l’ospedale Fatebenefratelli che, a causa del rogo, sono state avvolte dal fumo. In azione ci sono gli elicotteri dei Vigili del fuoco che stanno prelevando l’acqua nello specchio d’acqua antistante Nisida per lanciarle sulle fiamme.

Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento, bisognerà attendere che venga estinto affinché le forze dell’ordine e i pompieri possano avviare le indagini per stabilirne l’origine. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.

Seguiranno aggiornamenti