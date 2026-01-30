Maschera in silicone, parrucche, munizioni e perfino un ordigno: è quanto hanno rinvenuto ieri gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato San Ferdinando, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle Unità Cinofile dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in un’area comune di uno stabile in zona San Ferdinando.

Napoli, in uno stabile nascosti maschera, parrucche e un ordigno: scoperti e sequestrati dalla Polizia

L’operazione rientra nell’ambito di un’attività finalizzata alla ricerca di armi, che ha visto impegnati gli agenti in una serie di perquisizioni. In particolare, nello spazio comune di uno stabile sono stati trovati e sequestrati una pistola revolver, 5 targhe di motoveicoli contraffatte, numerosissime munizioni di vario calibro, un giubbotto antiproiettile e diverso materiale per camuffamento, tra cui parrucche e una maschera in silicone. Lì era stato nascosto anche un ordigno rudimentale, pericoloso in caso di accensione, del peso di 490 grammi circa. L’esplosivo è stato subito posto sotto sequestro.