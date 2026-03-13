Emergono nuovi dettagli sull’esplosione che l’altra notte ha scosso il centro di Cesa, dove intorno alle 2:00 un violento boato ha svegliato i residenti di via Matteotti. Sono state due i malviventi che, a bordo di una Fiat Panda di colore scuro, hanno piazzato i due ordigni artigianali davanti all’ingresso di un bar della zona.

Cesa, doppio ordigno davanti a un bar di via Matteotti: caccia a due uomini

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero collocato una prima bomba, ma la miccia non sarebbe partita. Dopo circa dieci minuti, i due sarebbero tornati sul posto e avrebbero piazzato un secondo ordigno. Poco dopo entrambi gli ordigni sono esplosi, provocando una forte deflagrazione che ha sventrato la serranda del locale, mandato in frantumi la porta in vetro e danneggiato alcune vetrine interne del bar.

L’esplosione è stata avvertita in gran parte della zona e ha creato forte preoccupazione tra i residenti, ma non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili. Al vaglio degli investigatori anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso l’auto e i due responsabili.