Paura nel tardo pomeriggio di oggi a Lusciano. Intorno alle 18.15, in via Giacomo Brodolini, un’auto – al momento non identificata – per motivi ancora da chiarire sarebbe finita contro il muro di recinzione di una palazzina, danneggiando la tubatura del gas. L’impatto avrebbe provocato una consistente fuoriuscita di gas, rendendo in breve tempo l’aria irrespirabile.

Lusciano, auto contro un muretto trancia il tubo del gas: evacuato uno stabile

Secondo quanto si apprende, il conducente del veicolo, subito dopo l’impatto contro il muretto, si sarebbe allontanato da via Brodolini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, insieme ai tecnici della società del gas e agli agenti della Polizia Locale, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza della zona. In via precauzionale, i pompieri hanno fatto evacuare circa dieci residenti dallo stabile interessato. La tubatura del gas è stata successivamente riparata e, una volta ripristinate le condizioni di sicurezza, le persone hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni.