Nella serata di martedì la Polizia di Stato ha arrestato tre giovani napoletani di 28, 14 e 16 anni, sorpresi in possesso di un fucile carabina calibro 12 con matricola abrasa. I tre sono stati fermati con l’accusa di porto di armi o oggetti atti ad offendere in concorso.

Napoli. In tre in auto armati di fucile, arrestati: hanno 28, 16 e 14 anni

L’episodio è avvenuto nella zona orientale della città. Un agente del Commissariato Poggioreale, libero dal servizio, ha notato in via Brecce a Sant’Erasmo un 28enne che, imbracciando un fucile, è salito a bordo di un’auto insieme ad altri due ragazzi. L’agente ha subito allertato la Sala Operativa, fornendo la descrizione del veicolo e la direzione di marcia.

Pochi minuti dopo, una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Poggioreale ha intercettato l’auto in via Luigi Galvani, all’angolo con via Reggia di Portici. Gli agenti hanno bloccato i tre occupanti e, durante la perquisizione, hanno trovato a bordo il fucile marca Beretta, calibro 12, privo di matricola.

I tre giovani sono stati quindi tratti in arresto, mentre il 28enne, che si trovava alla guida, è stato anche sanzionato amministrativamente per guida senza patente, poiché mai conseguita. Le indagini proseguono per accertare la provenienza dell’arma e l’eventuale coinvolgimento dei giovani in altri episodi criminali nella zona.