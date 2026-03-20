Sfrecciavano a bordo di due moto, brandeggiando e agitando mitragliette, fucili e una pistola. Tutte armi sceniche, prive del previsto tappo rosso identificativo, da esibire in un video da pubblicare sui social. Peccato però che quella messa in scena, in via Fuccia a Marcianise, abbia scatenato il panico tra i residenti e gli automobilisti. Protagonisti della vicenda un 22enne e un 36enne, entrambi originari della provincia di Salerno.

Marcianise, in moto con fucile e mitragliatrici ma è per un video sui social: denunciati per procurato allarme

L’allarme è scattato in piena notte, quando alcuni automobilisti in transito, terrorizzati dalla scena, hanno contattato il numero unico di emergenza 112 segnalando la presenza di due uomini armati a bordo di motociclette. Immediato l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise, che in pochi minuti hanno raggiunto la zona mercato, verificando quanto segnalato e avviando gli accertamenti.

Le indagini sul posto hanno portato all’individuazione di un veicolo Ford Tourneo, risultato noleggiato da una società del Salernitano riconducibile a uno dei due uomini. All’interno del mezzo i militari hanno rinvenuto quattro armi sceniche senza tappo rosso: due pistole mitragliatrici, un fucile tipo Kalashnikov e una pistola a tamburo. Le armi sono state sequestrate, mentre i due sono stati denunciati in stato di libertà per procurato allarme. Secondo quanto accertato, stavano realizzando riprese video destinate alla pubblicazione sui propri canali social. Della vicenda è stata informata l’Autorità Giudiziaria, che ora dovrà valutare le responsabilità dei due denunciati.