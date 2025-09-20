Un 21enne napoletano è stato arrestato la scorsa notte dalla Polizia di Stato con le accuse di porto illegale di arma da fuoco, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per il giovane è scattata anche una sanzione amministrativa per detenzione di droga a uso personale.

Napoli, in scooter nel centro storico con armi e droga: arrestato 21enne dopo fuga

Il fermo è avvenuto nel centro città, quando una pattuglia del Commissariato Decumani, impegnata in un servizio di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Napoli, ha notato in via Santa Maria di Costantinopoli uno scooter con due persone a bordo. Alla vista degli agenti, il conducente ha invertito bruscamente la marcia per sottrarsi al controllo, destando immediati sospetti.

Raggiunto dai poliziotti, il ragazzo ha abbandonato il veicolo alla passeggera e ha tentato la fuga a piedi. Durante l’inseguimento si è liberato di una pistola Walther con sette cartucce, recuperata dagli agenti. Dopo una breve colluttazione, è stato bloccato e trovato in possesso di circa 305 euro in contanti e di 5 grammi di hashish.