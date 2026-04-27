Inseguimento nella notte sulla Domiziana: fermato 21enne con droga dopo fuga ad alta velocità

Notte movimentata lungo la via Domiziana a Mondragone, dove un normale servizio di controllo si è trasformato in un inseguimento ad alta tensione. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno intercettato un’Audi Q5 sospetta, riuscendo poi a fermare il conducente, un 21enne già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di droga.

L’inseguimento sulla Domiziana

Tutto è iniziato quando l’Audi Q5 grigia è sopraggiunta a forte velocità dalla direzione opposta rispetto alla pattuglia. Giunta nei pressi di una rotatoria, l’auto ha effettuato una manovra improvvisa, imboccando la SP158 Agnena senza rallentare. Un comportamento che ha immediatamente insospettito i militari, dando il via all’inseguimento lungo le strade che collegano Mondragone a Cancello ed Arnone.

La corsa si è conclusa a Grazzanise, dove il conducente ha arrestato la marcia nei pressi della propria abitazione, probabilmente nel tentativo di trovare riparo. I Carabinieri lo hanno subito raggiunto e sottoposto a controllo, estendendo poi le verifiche anche all’auto e all’abitazione.

Droga in casa: sequestrati hashish e marijuana

Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto: un blocco di hashish da 40,9 grammi, due dosi della stessa sostanza per un totale di 4,1 grammi, due bustine di marijuana per circa 6 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Elementi che fanno ipotizzare un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto il materiale è stato sequestrato e sarà depositato presso l’ufficio corpi di reato. Il giovane è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio.