Due arresti per droga in pochi giorni. A finire nei guai un 41enne e una donna di 34 anni nell’ambito di due distinte operazioni condotte dalla Polizia di Stato. Entrambi rispondono di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Napoli, in casa con droga e 31mila euro tenta di disfarsi della cocaina: arrestato 41enne

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli stavano per procedere al controllo di un uomo presso la sua abitazione, quando, quest’ultimo, avendo udito la presenza dei poliziotti alla porta, ha lanciato dalla finestra 4 involucri nel tentativo di disfarsene ma, altri agenti li hanno immediatamente recuperati rinvenendo al loro interno circa 720 grammi di cocaina. All’interno dell’appartamento, i poliziotti hanno, altresì, rinvenuto 30.900 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività di spaccio.

Nella giornata di ieri, invece, i Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in via Acton hanno controllato un’auto con a bordo una donna, identificata per una 34enne napoletana, trovandola in possesso di 6 involucri contenenti complessivamente circa 6 grammi di cocaina e di 165 euro.