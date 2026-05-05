Sicurezza ad Aversa, da opposizioni richiesta bipartisan per l’impiego dell’Esercito

Ad Aversa quello della sicurezza è ormai il tema più sentito: da giorni, in città, non si parla d’altro. Dopo i furti ai danni di auto e attività commerciali, i tentati raid, la colluttazione sulla Variante e la recente rissa in piazza Vittorio Emanuele III, dall’opposizione si alza la richiesta di misure straordinarie.

Prima dal centrosinistra, ora anche dal centrodestra. In un post sui social, Carratù parla di “situazione fuori controllo” e invita l’amministrazione Matacena ad ammettere eventuali difficoltà nel garantire la sicurezza con gli strumenti ordinari, chiedendo, se necessario, anche l’impiego dell’Esercito nelle aree più sensibili. Dal centrosinistra, la lista “La Politica Che Serve” torna invece a sollecitare chiarimenti sui finanziamenti ministeriali destinati al potenziamento del sistema di videosorveglianza, chiedendo che fine abbiano fatto le risorse annunciate.

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