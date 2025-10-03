Circa 20mila persone hanno partecipato alla manifestazione indetta dalla CGIL anche a Napoli, a sostegno della Palestina e contro la decisione di bloccare la spedizione umanitaria della Flottiglia nelle acque di Gaza.

Napoli, in 20mila per Gaza e la Palestina: tappa al porto e corteo nelle strade del centro

Il corteo, che ha visto la partecipazione di numerose sigle sindacali e politiche, è partito da piazza Garibaldi, nei pressi della stazione, e sta percorrendo le principali vie del centro cittadino. Dopo una deviazione da Piazza Nicola Amore, i manifestanti hanno fatto tappa anche al porto. Non si sono registrati disordini o scontri con i poliziotti in tenuta antisommossa come accaduto invece nella serata di ieri.

Sul percorso, un massiccio dispositivo di forze dell’ordine ha impedito il passaggio verso Piazza Mercato e l’ingresso dell’autostrada, garantendo il controllo della sicurezza durante la manifestazione. La mobilitazione napoletana si inserisce in un più ampio contesto nazionale di iniziative a sostegno della popolazione palestinese e per la libertà di accesso agli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza.