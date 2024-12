Napoli, il sangue di San Gennaro si è finalmente sciolto: il miracolo alle 17.43

Dopo una lunga attesa, il miracolo si è compiuto: alle 17.43 finalmente si è sciolto il sangue di San Gennaro prima della messa delle 18.30, come avvenne due anni fa.

Napoli, il sangue di San Gennaro si è finalmente sciolto

Alle 16.50 di oggi, 16 dicembre, l’ampolla contenente il sangue del Santo Patrono di Napoli era stata nuovamente mostrata ai fedeli, ma era rimasta solida. Fin dalle prime ore del mattino, la Cappella del Tesoro in via Duomo era gremita di cittadini, turisti e devoti accorsi per assistere al prodigio, tra preghiere e canti tradizionali guidati dal storiche “parenti” di San Gennaro.

Il miracolo, che solitamente si verifica in occasione delle tre date solenni dell’anno, si è finalmente rinnovato. La città che era in trepidante attesa può tirare un sospiro di sollievo. Alle 18.15 l’ampolla sarà portata in processione nella Cattedrale di Napoli per la celebrazione della messa conclusiva della Festa del Patrocinio, alla presenza delle più alte cariche civili e militari. Subito dopo, alle 19.15, tornerà nella Cappella del Tesoro per essere riposta in cassaforte. In passato, la mancata liquefazione del sangue è stata spesso interpretata dai fedeli come un presagio negativo, ma la tradizione religiosa invita a proseguire con fiducia nelle preghiere fino all’ultimo. E così è stato: alle 17.43 il miracolo tanto atteso dai napoletani si è compiuto.