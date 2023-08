Ha ammesso di aver ucciso Giovan Battista Cutolo. Il 16enne, ora in stato di fermo, avrebbe rivelato, durante l’interrogatorio della Squadra Mobile, di aver assassinato il musicista 24enne dell’Orchestra Scarlatti Camera Young, originario di Mugnano, dopo una lite scoppiata probabilmente per uno scooter parcheggiato male. Al minorenne vengono contestate le seguenti accuse: omicidio aggravato, porto abusivo di arma da sparo e ricettazione.

Napoli, Giovanbattista ucciso per un parcheggio: il 16enne confessa

Il provvedimento è stato eseguito nel pomeriggio di oggi, 30 agosto, dalla Polizia di Stato, su disposizione del pm della Procura per i minorenni.

L’omicidio è avvenuto questa mattina, intorno alle 4 e 30, in piazza Municipio nei pressi di un pub. Qui Cutolo è stato ferito a colpi di pistola dal 16enne al culmine di una lite per un parcheggio. Ad allertare i soccorsi la fidanzata del ragazzo ucciso, che era con lui al momento della tragedia.

In queste ore la Polizia ha ascoltato i testimoni ed ha acquisito i video degli impianti privati di videosorveglianza presenti in zona, dall’esame dei quali è stato possibile individuare il presunto autore, con precedenti per tentato omicidio e truffa, rintracciato nella zona dei Quartieri Spagnoli.