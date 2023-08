C’è un indiziato per la morte di Giovanbattista Cutolo, il ragazzo di 24 anni ucciso a colpi di pistola in piazza Muncipio. Si tratta di un 16enne, che avrebbe fatto fuoco dopo una lite scoppiata per motivi di parcheggio.

Omicidio a Napoli: Giovanbattista ucciso per uno scooter messo male. Fermato 16enne

Gli investigatori sono risaliti all’identità del responsabile in poche ore grazie alle immagini di videosorveglianza. Giovanbattista si trovava all’esterno della paninoteca ad angolo con via Medina, di fronte alla stazione marittima, in compagnia della fidanzata e di alcuni amici, quando sarebbe nato il diverbio con un’altra comitiva di giovanissimi.

A scatenare la scintilla un ciclomotore parcheggiato in secondo fila. Il presunto assassino, 16 anni, prima in disparte, si sarebbe avvicinato ala vittima e avrebbe estratto poi la pistola esplodendo tre colpi alla schiena di Giovanbattista.

Sono ancora in corso indagini per ritrovare l’arma e identificare gli altri partecipanti alla folle rissa. Il 24enne, musicista dell’Orchestra Scarlatti, si è accasciato a terra, privo di vita. Sarebbe morto poco dopo l’esplosione. Inutile l’intervento del 118. Il macabro ritrovamento del cadavere è avvenuto alle 5 del mattino.