Un’altra tegola si abbatte sul Tribunale di Napoli Nord e sul Comune di Aversa. A partire dal 10 giugno, inizieranno importanti lavori ministeriali che interesseranno le aule bunker e l’area parcheggio dell’edificio giudiziario, che ospita attualmente circa 350 posti auto. Gli interventi dureranno un anno e mezzo e rischiano di creare disagi a magistrati, forze dell’ordine e personale amministrativo.

Aversa, stop al parcheggio del Tribunale Napoli Nord: Comune al lavoro su alternative

Da circa quindici giorni, l’amministrazione Matacena è stata investita del problema. Il sindaco, insieme al vicesindaco Oliva – che detiene la delega ai rapporti con il Tribunale – è già al lavoro per individuare una soluzione. Sei, al momento, le ipotesi sul tavolo.

La prima riguarda l’area di via De Nicola, dove oggi si tiene la fiera settimanale e dove dovrebbe sorgere il nuovo palazzetto dello sport. In quel caso, però, servirebbero navette per collegare lo spazio in questione con il Palazzo di Giustizia, data la distanza.

Tra le alternative, anche il parcheggio da 100 posti di fronte Casa Caianiello, l’area del Mof, piazzetta della Pace e l’area parcheggio posta dinanzi allo stadio Bisceglia. Il Comune sta valutando inoltre la possibilità di riservare alcuni stalli gialli al Ministero, lungo il perimetro del Tribunale: dalla sede della Procura fino a via Cavallerizza, all’altezza del giudice di pace.

Negli ultimi giorni si sono già tenuti due tavoli tecnici. L’altro ieri l’incontro istituzionale tra il sindaco Matacena, il vicesindaco Oliva e il presidente del Tribunale Todisco, che ha ringraziato per la disponibilità e la collaborazione. Ora si attende la richiesta formale da parte del Tribunale e della Procura: solo allora il Comune potrà depositare ufficialmente le proprie proposte. Sarà poi la stessa autorità giudiziaria a indicare l’area più adatta.

Il servizio