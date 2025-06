Aversa, lavori tribunale di Napoli Nord prorogati: si attende l’ok dei dirigenti per aree parcheggio alternative

Si attende il via libera dei dirigenti del comune di Aversa per le aree parcheggio alternative che si potranno utilizzare durante i lavori al Tribunale di Napoli Nord di Aversa. Con l’inagibilità del parcheggio interno da 350 posti, personale amministrativo, giudici e avvocati dovranno trovare altre soluzioni per tamponare l’emergenza.

Aversa, lavori al tribunale di Napoli Nord prorogati: si attende l’ok dei dirigenti per aree parcheggio alternative

Contrariamente a quanto circolato nelle scorse ore, i lavori non sono ancora partiti. Venerdì il presidente facente funzioni del Tribunale, Francesco Todisco, ha comunicato al sindaco Matacena la proroga dell’avvio del cantiere di una settimana. Intanto, il primo cittadino ha inviato una nota ai dirigenti comunali con l’elenco delle aree che potrebbero essere utilizzate come spazi alternativi. Dopo il via libera tecnico e il perfezionamento della procedura, l’elenco verrà nuovamente trasmesso al Tribunale.

Tra le zone individuate figurano l’area antistante la chiesa di Santa Maria Nova, via De Nicola (attualmente sede del mercato settimanale), lo spiazzale di fronte a Casa Caianiello, piazzetta della Pace e il Mercato Ortofrutticolo. Non tutte le opzioni, però, sembrano facilmente attuabili: il Mof presenta ancora alcune criticità logistiche da risolvere, mentre piazzetta della Pace potrebbe risultare in parte inagibile a causa di problemi strutturali. In particolare, sei metri della piazza non sarebbero utilizzabili. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di riservare alcuni stalli gialli ministeriali lungo il perimetro del Tribunale, dalla sede della Procura fino a via Cavallerizza.