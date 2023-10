Furto al centro scommesse di Corso Amedeo di Savoia a Capodimonte. Questa notte una banda di malviventi, dopo aver distrutto il vetro blindato, è riuscita ad entrare all’interno dell’attività commerciale.

Napoli, furto al centro scommesse: malviventi in fuga con le macchinette cambia monete

I ladri hanno portato via la macchinetta per il cambio monete contente l’incasso di tutto il weekend. Ancora da quantificare l’importo del bottino trafugato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Carlo Arena, che stanno indagando sulla vicenda. Non è escluso che le forze dell’ordine possano acquisire anche eventuali immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, impianti sia privati che pubblici, presenti nella zona, per cercare di identificare gli autori del furto.

La notizia è stata resa nota dal consigliere della III Municipalità Stella-San Carlo all’Arena, Carlo Restaino, che ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook: “Un altro furto stanotte a Capodimonte a danno del centro scommesse San Capodimonte. Questa è la terza o quarta volta che rubano in questo centro scommesse nell’arco di un anno. L’imprenditore titolare dell’attività è allo stremo. Bisogna fare qualcosa, ma prima di subito perché la situazione ci sta sfuggendo di mano. Ovviamente le forze dell’ordine sono già al lavoro per trovare i colpevoli. Un’altra brutta pagina per questo quartiere”.