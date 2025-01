Una maglia azzurra con il numero dieci e un’altra rossa con il suo nome sono state poste sulla bara bianca, simbolo della forte passione per il calcio e per il Napoli di Daniele Prisco, il piccolo tifoso di 13 anni scomparso poche ore prima di Fiorentina-Napoli. In questo momento, nella chiesa dei Fiorentini di Piazza degli Artisti a Napoli, si stanno celebrando i suoi funerali. A officiare l’omelia è il vescovo Battaglia.

Napoli, funerali Daniele Prisco: le maglie dei giocatori sull’altare e due corone dalla società

In tanti hanno voluto salutare un’ultima volta Daniele, tra i presenti ci sono anche il vicepresidente del Napoli Edoardo De Laurentiis, Tommaso Bianchini responsabile marketing e il capo ufficio stampa Guido Baldari. Nel pomeriggio due corone di fiori sono state depositate all’esterno del luogo santo: a donarle sono stati la famiglia De Laurentiis e la SSC Napoli. Ai piedi dell’altare, lungo le scale, sono state sistemate le maglie della rosa azzurra. La battaglia di Daniele contro la malattia, la sua passione per il Napoli, avevano profondamente colpito il club partenopeo, tanto da dimostrare vicinanza fin da subito al piccolo tifoso e alla famiglia Prisco. Recentemente, Daniele era stato a Castel Di Sangro per seguire il ritiro dei giocatori azzurri e poi, in occasione di un match casalingo del Napoli, aveva festeggiato la vittoria sotto la curva insieme a tutta la squadra.