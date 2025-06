Tensione ieri notte davanti alla Questura di Napoli, dove un gruppo di persone, per lo più composto dai parenti di Nicola Mirti, il 18enne ucciso a Varcaturo, hanno inscenato un sit-in di protesta contro la decisione del questore di vietare i funerali del giovane.

Napoli, funerali vietati a Nicola Mirti: in serata scatta protesta davanti alla Questura

I manifestanti si sono radunati in via Medina, bloccando a più riprese il traffico al grido di “giustizia, giustizia” e “Nicola, Nicola”. L’ultimo saluto al ragazzo originario di Mugnano si sarebbe dovuto tenere domenica prossima nella chiesa di San Giovanni Battista a Marianella, area nord di Napoli. Nel pomeriggio di ieri, però, è piombata sulla famiglia di Mirti la notizia dell’ordinanza del questore di vietare le esequie per ragioni di ordine pubblico.

La manifestazione ha rischiato di degenerare quando la polizia, in tenuta antisommossa, ha costretto il sit-in a indietreggiare e allontanarsi dall’ingresso della Questura. I dimostranti si sono seduti sull’asfalto e sono arrivati allo scontro con il lancio di oggetti all’indirizzo delle forze dell’ordine. Non si registrano feriti gravi ma una persona è stata colta da malore e soccorsa dai sanitari del 118.