È quasi mezzanotte e i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli notano una smart bianca con all’interno una coppia. Sono giovani. Mentre percorrono via Galileo Ferraris, conversano serenamente con gli occupanti di un’altra auto che percorre l’altra corsia, ma nella stessa direzione. Le macchine dietro rallentano, a quel punto i militari intimano alla biposto di fermarsi ma è proprio in quell’istante che l’autista accelera.

Napoli, Formula 1 in centro per sfuggire ai Carabinieri: il video finisce su TikTok

Parte l’inseguimento, che dura diversi chilometri e vari minuti, tra auto e passanti che osservano la “corsa” finita tra l’altro in rete sui diversi social network, in particolare su Tiktok.

Anche la centrale operativa del Comando Provinciale segue in diretta l’inseguimento e manda altre gazzelle. Passano per piazza Garibaldi e poi raggiungono la rotonda dell’ex collocamento, imboccando via Volta in direzione San Giovanni a Teduccio. Un percorso che visto dall’alto sembrerebbe quasi un circuito di Formula 1 ma è tutto improvvisato. E soprattutto è reale.

Con un’altra gazzella, gli uomini dell’Arma “agganciano” i fuggitivi all’altezza del parcheggio Brin. Sono braccati, si fermano. A finire in manette per resistenza a pubblico ufficiale Pasquale Noto, 21enne di San Giovanni già noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo, che era in compagnia della sua compagna incensurata, è stato denunciato anche per guida senza patente. L’auto è stata sequestrata mentre l’arrestato è in attesa di giudizio.