Gianni Damiano, noto tiktoker napoletano, ha festeggiato il suo compleanno di 18 anni al Castello delle cerimonie di Sant’Antonio Abate, nel napoletano. Per l’occasione la sua compagna 50enne è giunta nel locale indossando un abito da sposa. I migliaia di fan hanno creduto che i due si fossero sposati.

Napoli, festa di 18 anni alla “Sonrisa” con la fidanzata 50enne: “Viva l’amore”

Come riporta Il Mattino, c’è stata grande confusione sui social Tiktok, dove lui è molto noto per i suoi video con nonna Milina. I festeggiamenti sono stati in grande stile. Tanto sfarzo e durante il momento della torta c’è stato un regalo per donna Imma: decine di banconote da 50 euro spuntavano dalla torta.

Nonna Milina invece si è scatenata in pista e ha abbracciato fortemente suo nipote per augurargli in bocca al lupo. Il fotografo Ciro Guardasole per l’occasione ha ripreso i momenti principali dell’evento, uno dei tanti è stato quello della torta dei 18 anni di Gianni Damiano.