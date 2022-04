Un elicottero che spande del fumo rosa. É stata questa la scena a cui hanno assistito alcuni residenti di Bagnoli, nel pomeriggio di ieri martedì 5 aprile. Quello strano fumo rosa rilasciato dal velivolo ha messo un pò in allerta l’intera popolazione: qualcuno addirittura pensava fosse un pesticida.

Napoli, elicottero sorvola le case e spande fumo rosa

In molti hanno pubblicato anche sui social il video che ritrae il passaggio dell’elicottero esprimendo, in linea di massima, curiosità e perplessità per l’evento.

Si è trattato però di un baby shower. Si tratta di una festa che la futura mamma organizza (o le sue amiche lo fanno per lei) un party dedicato al nascituro. In questo caso l’elicottero rilasciava del fumo di colore rosa, dunque per la coppia che ha organizzato il party è in attesa di una femminuccia.