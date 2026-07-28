Napoli, due arresti della Polizia a Vicaria: in manette un evaso dai domiciliari e un presunto rapinatore

Doppio arresto della Polizia di Stato nel quartiere Vicaria, dove nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno fermato due uomini, rispettivamente di 38 e 37 anni, accusati di reati differenti. Il primo ha violato il regime di detenzione domiciliare a cui era ristretto. Il secondo, invece, ha commesso una tentata rapina.

Napoli, due arresti della Polizia a Vicaria: in manette un evaso dai domiciliari

Il primo intervento è avvenuto in vico Gabella della Farina, dove i poliziotti hanno notato un 38enne che, alla vista della volante, ha tentato di allontanarsi per sottrarsi al controllo. Gli agenti lo hanno però raggiunto e identificato in pochi istanti. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari e si trovava fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione. Per questo motivo è stato arrestato con l’accusa di evasione.

Poco dopo, durante un altro servizio di pattugliamento in via Mancini, i poliziotti hanno notato un 37enne che si aggirava con atteggiamento ritenuto sospetto. Mentre erano in corso le verifiche, i titolari di un esercizio commerciale hanno raggiunto gli agenti denunciando di essere stati aggrediti poco prima dall’uomo e da un complice nel tentativo di impossessarsi dell’incasso dell’attività.

Fermato anche presunto evasore: caccia al complice

Sulla base degli elementi raccolti nell’immediatezza dei fatti, il 37enne è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina in concorso e lesioni personali, mentre proseguono gli accertamenti per identificare il secondo presunto responsabile dell’aggressione. Entrambi gli arresti sono stati eseguiti dal personale del Commissariato Vicaria-Mercato nell’ambito dell’attività di controllo del territorio svolta dalla Polizia di Stato.