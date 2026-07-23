Manna da Dimaro: “Zeballos ci interessa”. Su De Bruyne: “Non è in uscita, Kevin è del Napoli”

Dal ritiro di Dimaro, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha fatto il punto sul mercato e sulle condizioni della rosa azzurra, affrontando diversi temi: dagli infortuni di Buongiorno e Beukema alle strategie del club, passando per i singoli come Anguissa, De Bruyne, Lukaku e Lucca.

Sul fronte difensivo, il dirigente ha spiegato che l’infortunio di Alessandro Buongiorno ha modificato i piani iniziali, pur ribadendo che il club continuerà a monitorare il mercato senza fretta. Manna ha anche confermato l’interesse per l’esterno argentino Exequiel Zeballos, precisando però che l’operazione dipenderà dalle condizioni economiche.

Emergenza in difesa e strategie di mercato

L’assenza di Buongiorno e le condizioni di Beukema rappresentano le principali criticità di questa fase della preparazione estiva. “L’infortunio di Buongiorno ci ha colto alla sprovvista, pensavamo di essere coperti nel ruolo con 5 centrali più Olivera. La patologia di Beukema che si trascina dalla stagione scorsa, sta facendo delle terapie conservative, dovremmo averlo in gruppo verso la fine del ritiro di Castel di Sangro. Aspettiamo il ritorno di Olivera per avere un altro centrale. L’assenza di Buongiorno è pesante, attendiamo Beukema ma non abbiamo fretta. Eravamo ok, noi monitoriamo sempre le situazioni di mercato e lo saremo fino alla fine. Il confronto con il mister è quotidiano, viviamo 24 ore su 24 qui in ritiro. Lui è concentrato. Siamo consapevoli di avere una squadra che può arrivare in fondo a ogni competizione.”

Sulle strategie del club, il ds ha sottolineato la necessità di mantenere equilibrio nei conti senza rinunciare alla qualità. “Dobbiamo rientrare economicamente, l’anno scorso abbiamo sforato un po’. Dobbiamo fare delle scelte. Il mercato è fermo in Italia, la rosa si può migliorare ma prendere calciatori per completare non ha senso. Dobbiamo prendere calciatori che possano aggiungere valore. Abbiamo investito perché potevamo e possiamo investire, ma ci sono dei parametri interni e non da rispettare. Abbiamo un parametro che è più alto, dobbiamo rientrare mantenendo equilibrio. Zeballos è un giocatore forte e che mi piace, ci interessa. Ma ci devono essere le giuste condizioni.”

Infine, un bilancio sulle ultime campagne acquisti. “Sono tutte sessioni complicate, il primo anno abbiamo preso dei titolari, l’anno scorso abbiamo allungato e ringiovanito la rosa. Quest’anno potevamo fare investimenti un po’ più giovani, ma faremo di necessità virtù. A fine sessione avete detto che abbiamo fatto il mercato migliore con nove acquisti, quest’anno aspetteremo. Ma la rosa è forte.”

Anguissa, De Bruyne e Lukaku

Manna ha escluso una partenza di Frank Anguissa, rinviando eventuali discorsi sul futuro. “Anguissa è un calciatore importante, ha un contratto in essere. Non vedo la necessità di negoziare, non è in uscita. Dobbiamo capire volontà sua e nostra, non penso ci saranno problemi con lui.”

Sul centrocampista belga Kevin De Bruyne, il dirigente ha ribadito la centralità del progetto. “Ha sposato questo progetto per due anni più opzione, i calciatori quando firmano, firmano. Poi decide la società. Kevin è un calciatore del Napoli. Ha avuto una stagione complicata, ha reso di meno di quello che parzialmente può dare. Non ho gradito alcune sue dichiarazioni di De Bruyne, ma fa parte del progetto.”

Anche Romelu Lukaku è stato oggetto di un passaggio. “Ha passato un’annata complicata, quando arriverà faremo delle valutazioni. Bisogna cercare di far collimare le cose.”

Portieri, vice Di Lorenzo e attacco

Sulla porta, Manna ha rimandato ogni decisione ad Antonio Conte. “L’allenatore sceglie la gerarchia, vedremo”.

Per quanto riguarda il ruolo di vice Di Lorenzo, il ds ha elogiato Mazzocchi e aperto alla possibilità di un intervento solo nelle fasi finali del mercato. “C’è il tormentone del vice Di Lorenzo da un anno e mezzo, Mazzocchi è un calciatore e un uomo importante per il gruppo. Abbiamo lavorato per trovare una soluzione, ma c’è una lista da rispettare. Favasuli è un prospetto interessante. Se lo faremo, sarà a fine mercato.”

Sul reparto offensivo, Manna ha evidenziato la difficoltà di trovare rinforzi di livello sul mercato italiano, soffermandosi poi sulla crescita attesa da Lorenzo Lucca. “Lo scorso anno ci sono mancati diversi gol anche a causa degli infortuni, è un percorso. Oggi migliorare il nostro attacco in Italia è difficile, per farlo bisogna spendere tanti soldi. Abbiamo materiale umano e tecnico interessante che può crescere, siamo fiduciosi.

Lucca deve fare uno step, siamo pronti ad aiutarlo e lui lo sa. Sta a Lucca dimostrare di valere la maglia del Napoli, alcuni calciatori a volte vanno accompagnati. Dobbiamo aver fiducia e lasciare il ragazzo tranquillo, ma deve dimostrare. Starà fuori un paio di settimane a causa dell’infortunio.”

Le valutazioni su Lindstrom e Folorunsho

In chiusura, il direttore sportivo ha parlato anche dei due centrocampisti attualmente in rosa. “Lindstrom ha avuto un’annata sfortunata, l’abbiamo provato in una posizione piò funzionale. Folorunsho lo abbiamo già avuto, è giusto che il mister possa conoscerli e fare delle valutazioni”.