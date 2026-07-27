Napoli, evade dai domiciliari e un altro tenta una rapina: doppio arresto della Polizia

Nella giornata di ieri, domenica 26 luglio, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno arrestato due uomini, rispettivamente di 38 e 37 anni, accusati di evasione e di tentata rapina in concorso con lesioni personali.

Evaso dagli arresti domiciliari

Il primo intervento è avvenuto in vico Gabella della Farina, dove gli agenti, impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno notato un 38enne che ha tentato di allontanarsi alla vista della pattuglia. Il comportamento sospetto ha spinto i poliziotti a fermarlo e a effettuare gli accertamenti del caso. Dalle verifiche è emerso che l’uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e si trovava fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione. Per questo motivo è stato arrestato con l’accusa di evasione.

Tentata rapina in un esercizio commerciale

Poco dopo, durante un altro servizio di pattugliamento in via Mancini, gli stessi agenti hanno notato un 37enne con atteggiamento sospetto e hanno deciso di procedere al controllo. Durante l’identificazione sono stati raggiunti dai titolari di un esercizio commerciale, che hanno raccontato di essere stati aggrediti poco prima dall’uomo, in compagnia di un complice, nel tentativo di impossessarsi dell’incasso del negozio. L’aggressione avrebbe provocato anche lesioni ai commercianti. Alla luce delle testimonianze raccolte, il 37enne è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina in concorso e lesioni personali.