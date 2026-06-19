Portici. Perseguita e aggredisce l’ex compagna, poi si presenta dove lavora: arrestato dalla Polizia

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. L’arresto è avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 18 giugno, tra Ercolano e Portici, al termine di un intervento degli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano.

L’intervento della Polizia a Ercolano

L’episodio è scattato dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Polizia di Stato. Gli agenti sono intervenuti presso una struttura ricettiva di Ercolano dove l’ex compagna dell’uomo svolge la propria attività lavorativa. Secondo quanto ricostruito, il 39enne si sarebbe presentato all’esterno della struttura tentando di accedere all’interno per raggiungere la donna. Poco dopo, però, si sarebbe allontanato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Il racconto della vittima

I poliziotti hanno immediatamente raccolto la testimonianza della donna che, visibilmente scossa e in evidente stato di agitazione, ha raccontato quanto accaduto. La vittima avrebbe riferito agli agenti che il suo ex compagno si era già reso protagonista in passato di comportamenti persecutori e aggressivi. Inoltre, nei giorni precedenti all’intervento della Polizia, la donna sarebbe stata nuovamente aggredita dall’uomo, come già accaduto in altre occasioni.

Arrestato a Portici per stalking e maltrattamenti

Dopo aver raccolto gli elementi utili alle indagini, gli agenti si sono messi sulle tracce del 39enne. L’uomo è stato rintracciato poco dopo a Portici, nei pressi della propria abitazione. Alla luce dei fatti accertati, il personale del Commissariato di Portici-Ercolano ha proceduto all’arresto in flagranza differita per i reati di atti persecutori, comunemente noti come stalking, e maltrattamenti in famiglia.

Proseguono gli accertamenti

L’arrestato è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la vicenda e verificare eventuali ulteriori episodi denunciati dalla vittima.