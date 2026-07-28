Castellammare, donna incinta investita da pirata della strada: è in ospedale

Incidente a Castellammare di Stabia, ragazza incinta investita mentre attraversava la strada. La vittima è stata soccorsa dai passanti è trasportata dal 118 all’ospedale di San Leonardo di Castellammare.

Castellammare, donna incinta investita da pirata della strada

Il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. La ragazza stava attraversando la strada sul Viale Europa quando è stata investita da un pirata della strada. L’impatto è stato violento e la donna è rovinata sull’asfalto.

Il conducente non ha prestato soccorso alla vittima ed ha fatto perdere le proprie tracce. Ad aiutare la ragazza sarebbero stati i passanti che, oltre a chiamare i soccorsi, le avrebbero prestato la prima assistenza facendola rialzare.

La donna si trova adesso all’ospedale San Leonardo di Castellammare dove è sottoposta ad accertamenti di routine volti anche a verificare lo stato di salute del bimbo in grembo. I carabinieri intanto stanno conducendo indagini per identificare il pirata della strada.