“Approdi d’autore”, di scena la XXII edizione del premio letterario

La ventiduesima edizione di Approdi d’autore è andata in scena nella suggestiva cornice della chiesa del Soccorso di Forio d’Ischia. Assegnati i premi speciali e le menzioni di merito agli scrittori della casa editrice Grausedizioni. Tra gli ospiti della serata, le istituzioni locali e i destinatari del prestigioso premio, tra questi anche il giornalista Filippo Roma e il senatore Antonio Razzi. Non sono mancate letture e momenti artistici ispirati al tema del femminicidio, focus di questa edizione dell’evento culturale.