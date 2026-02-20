Nelle ultime 12 ore, le condizioni cliniche del paziente hanno registrato un ulteriore, progressivo e rapido peggioramento. Lo rende noto l’ospedale Monaldi nel bollettino sulle condizioni del bimbo a cui due mesi fa è stato trapiantato un cuore danneggiato.

Napoli, dal Monaldi doccia gelata: in rapido peggioramento le condizioni del piccolo Domenico

Nella riunione di stamani – con i medici del Monaldi, il dottor Luca Scognamiglio, medico legale delegato dalla famiglia, e la madre del piccolo paziente, nell’ambito del percorso di Pianificazione Condivisa delle Cure – l’azienda ospedaliera rende noto di aver proposto “una serie di interventi volti a evitare la somministrazione di terapie non più utili alla condizione clinica del piccolo paziente.

Un percorso, dunque, finalizzato a scongiurare il rischio di accanimento terapeutico”. In accordo con la famiglia e con il medico legale da essa nominato, al paziente “saranno somministrate esclusivamente terapie strettamente salvavita, nell’ambito di un percorso orientato a una progressiva de-escalation degli altri interventi terapeutici”. Un alleviamento delle sofferenze, chiesto proprio dalla famiglia del piccolo Domenico, dopo la prognosi infausta legata all’impossibilità di un nuovo trapianto.

Al bambino,”non sarà staccato l’Ecmo (macchinario per la respirazione e circolazione extracorporee che lo ha fatto sopravvivere negli ultimi due mesi), perché un secondo dopo – si sottolinea – si rischia la morte. Verranno invece eliminate altre terapie non necessarie. Sul fronte delle indagini, nelle ultime ore si è appreso che è destinato a crescere il numero degli indagati. A Napoli arriveranno gli atti dell’inchiesta aperta a Bolzano. Non si esclude che a breve gli inquirenti possano iscrivere nel registro degli indagati anche sanitari altoaltesini. L’attenzione si concentra proprio sulla fornitura di ghiaccio e sul contenitore arrivato deteriorato a Napoli.