Momenti di paura questa mattina nel cuore di Napoli, dove alcuni pezzi di cornicione si sono improvvisamente staccati dalla facciata di un palazzo, finendo sui tavolini di un bar all’aperto e colpendo due clienti.

Napoli, crollano frammenti da un edificio di piazza Trieste e Trento: ferite due donne

L’episodio – come anticipa Il Mattino – si è verificato poco dopo le 9 in zona piazza Trieste e Trento. Le due donne, entrambe napoletane di circa 60 anni, si erano date appuntamento per un caffè quando sono state raggiunte dai detriti caduti dall’alto. I frammenti hanno provocato ferite alle braccia, senza interessare parti più delicate come testa o volto.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasferire le due amiche al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini. Dopo gli accertamenti medici, sono state dimesse con una prognosi di cinque giorni. L’area è stata messa in sicurezza per consentire le verifiche sullo stabile e accertare le cause del distacco dei calcinacci.