Napoli, crolla il solaio di un balcone in via Imbriani: perde la vita operaio di 43 anni

Tragedia a Napoli, dove una persona è morta a seguito del crollo del solaio di un balcone in via Imbriani, arteria di collegamento tra via Salvator Rosa e il Vomero. La vittima si chiamava Alessandro Turiello, operaio edile di 43 anni, originario dei Quartieri Spagnoli. Sul posto è intervenuto il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale (UPG) della Polizia di Stato, impegnato nei primi accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Napoli, crolla il solaio di un balcone in via Imbriani: perde la vita Salvatore Turiello

Secondo le prime informazioni, il 43enne stava effettuando un sopralluogo a nero insieme a un collega quando il solaio del balcone avrebbe improvvisamente ceduto. Il crollo si è rivelato fatale. Turiello è precipitato dal secondo piano, è rimbalzato sul tetto di un’auto e poi è rovinato a terra. Nell’impatto è deceduto.

Restano da chiarire le cause del cedimento e l’esatta dinamica dell’accaduto. Dai primi accertamenti l’abitazione dove la vittima stava lavorando era una casa vacanze adibita a funzioni ricettive. Gli investigatori stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso per stabilire cosa abbia provocato il crollo e ricostruire le circostanze della tragedia. Le indagini sono tuttora in corso. La strada è stata interdetta al traffico veicolare.

Intanto la notizia è piombata come un fulmine a ciel sereno nei Quartieri Spagnoli, zona storica di cui Alessandro Turiello era originario. Il 43enne lascia un’ex moglie e due figli piccoli. La famiglia ora chiede chiarezza sull’accaduto.