Tragedia in Tanzania, volontario salernitano Stefano muore a 47 anni durante una missione

Una missione di solidarietà in Africa si è trasformata in tragedia. Stefano Cataldo, 47 anni, originario di Torre Orsaia, nel Cilento, è morto in Tanzania a causa di un improvviso malore. L’uomo si trovava nel Paese africano per partecipare a un progetto di volontariato promosso da un’organizzazione non governativa, impegnata in attività di assistenza e sostegno ai bambini.

La tragedia si è consumata nella serata di ieri. Stefano, sposato e padre di due figli, aveva scelto di dedicare parte del suo tempo ad aiutare chi vive in condizioni di difficoltà. Un impegno umanitario che lo aveva portato lontano dalla sua terra e dai suoi affetti.

Stefano Cataldo morto in Tanzania, dolore a Torre Orsaia

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha raggiunto rapidamente Torre Orsaia, piccolo comune della provincia di Salerno, gettando nello sconforto l’intera comunità. Una morte improvvisa che ha lasciato senza parole familiari, amici e conoscenti, profondamente colpiti dalla perdita di un uomo che si trovava in Africa per portare aiuto e solidarietà.

Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti alla famiglia, chiamata ad affrontare un dolore immenso. Stefano lascia la moglie e due figli.

Una missione per aiutare i bambini, poi la tragedia

Il 47enne era impegnato in Tanzania nell’ambito di un progetto umanitario rivolto ai più piccoli. Proprio durante questa esperienza di volontariato è stato colto dal malore che gli è costato la vita. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso. Torre Orsaia si stringe attorno alla famiglia di Stefano Cataldo, mentre la notizia della sua morte lascia un profondo senso di tristezza nella comunità cilentana.