Napoli, attirato in una trappola su Telegram: pensava di incontrare donna invece viene rapinato

Un appuntamento organizzato su Telegram si è trasformato in una violenta rapina. È accaduto a Secondigliano, quartiere della periferia nord di Napoli, dove un giovane è stato attirato in strada con un presunto incontro e poi aggredito da due sconosciuti, che lo hanno ferito con un’arma da taglio prima di impossessarsi del suo telefono cellulare e del denaro che aveva con sé. L’episodio si è verificato in via Privata Detta Scippa, dove sono intervenuti i carabinieri della stazione di Secondigliano dopo la segnalazione della rapina.

La trappola su Telegram e l’aggressione

Secondo una prima ricostruzione dei militari, il giovane sarebbe stato contattato attraverso un profilo Telegram che riportava il nome di una donna. Convinto di dover incontrare la persona con cui aveva comunicato, avrebbe raggiunto il luogo dell’appuntamento a bordo del proprio scooter. Ad attenderlo, però, non ci sarebbe stata alcuna donna, ma due uomini che lo avrebbero avvicinato e aggredito. I malviventi, uno dei quali descritto come verosimilmente italiano e l’altro come di origine straniera, avrebbero colpito il ragazzo con un fendente al braccio, per poi sottrargli lo smartphone e 50 euro in contanti. Un’aggressione improvvisa, che secondo i primi elementi raccolti dagli investigatori potrebbe essere stata organizzata proprio attraverso il falso appuntamento sui social.

Ferito al braccio, dimesso dall’ospedale con 10 giorni di prognosi

Dopo la rapina, il giovane è stato soccorso e trasportato al CTO di Napoli, dove i sanitari lo hanno medicato per la ferita riportata al braccio. Fortunatamente, le sue condizioni non sono risultate gravi. Al termine degli accertamenti medici è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Secondigliano, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e a identificare i due responsabili. Al centro degli accertamenti anche il profilo Telegram utilizzato per attirare la vittima sul luogo della rapina. Resta da chiarire chi si nascondesse dietro quell’account e se sia stato creato appositamente per organizzare l’agguato.