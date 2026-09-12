Tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì 11 settembre, dove una persona è stata investita da un treno lungo la linea ferroviaria Formia-Napoli. L’impatto sarebbe stato violentissimo e, secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata dilaniata dal convoglio. L’incidente si è verificato all’altezza di Frattamaggiore e ha determinato l’immediata sospensione della circolazione ferroviaria nel tratto compreso tra Aversa e Napoli Centrale.

Frattamaggiore, persona travolta e uccisa da un treno: circolazione sospesa tra Aversa e Napoli

La circolazione risulta interrotta dalle 18.10. Sul luogo della tragedia sono intervenuti Vigili del Fuoco e Polfer per effettuare i rilievi e tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Pesantissime le ripercussioni sul traffico ferroviario. L’investimento ha provocato cancellazioni, limitazioni di percorso e modifiche alla programmazione dei collegamenti lungo la direttrice interessata.

Alle 20.30 la circolazione ferroviaria tra Aversa e Napoli Centrale risultava ancora sospesa. Per ridurre i disagi ai passeggeri è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus, mentre prosegue la riprogrammazione dei treni coinvolti. Al momento non sono state rese note le generalità della persona investita. Restano inoltre da chiarire le circostanze che hanno portato la vittima sui binari e la dinamica esatta dell’investimento. Non si esclude il gesto volontario. Gli accertamenti delle autorità sono ancora in corso.