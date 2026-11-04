Tragedia sul lavoro nel Sannio, operaio perde la vita in un’azienda a San Leucio

Tragedia sul lavoro nel Sannio. Un uomo ha perso la vita all’interno di un’azienda che opera nel settore della lavorazione degli inerti, situata in località Casale Maccabei, nel territorio di San Leucio del Sannio, in provincia di Benevento. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe un cittadino di nazionalità straniera, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla sua identità.

Inutili i soccorsi, indagano i carabinieri

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Restano ancora da chiarire le circostanze nelle quali si è verificata la tragedia. Gli investigatori dovranno stabilire cosa sia accaduto all’interno dell’azienda e verificare il rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa.

Morti sul lavoro, gli ultimi casi in Campania

L’ennesima tragedia riaccende i riflettori sull’emergenza sicurezza sul lavoro in Campania, una regione duramente colpita anche nelle ultime settimane. Lo scorso ottobre, a San Gennaro Vesuviano, ha perso la vita Ahmed Reza, lavoratore originario del Bangladesh, rimasto gravemente ferito in un incidente con un muletto.

A Prata Principato Ultra, nell’Avellinese, è morto Pietro Pellegrino, 55 anni, precipitato dal tetto di un capannone industriale. Nel Beneventano, ad Apollosa, il 46enne Antonio Simone è stato travolto dal crollo di un muro durante alcuni lavori edili.

A Caivano, invece, il 61enne Salvatore Calignano ha perso la vita dopo una caduta dal tetto di un capannone. Una drammatica sequenza di incidenti che continua ad allungare l’elenco delle morti bianche e a riproporre con forza la necessità di maggiori controlli, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.