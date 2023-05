Albero crolla a Posillipo e si abbatte su furgone squarciandolo. E’ quanto accaduto a in via Lucrezio. Il fusto si è abbattuto sulla carreggiata. Soltanto per miracolo non si sono registrati feriti.

Napoli, crolla albero: distrutto un furgone

Si è sfiorata la tragedia a Posillipo dove un albero, in tarda mattinata. Un grosso pino è crollato a causa del vento schiantandosi di su un furgone tranciandolo a metà. Teatro dell’accaduto un tratto di via Tito Lucrezio Caro, strada già interessata dagli abbattimenti di numerosi alberi pericolanti che hanno pregiudicato il panorama partenopeo. Diversi i disagi provocati alla circolazione. Soltanto per un caso non stava transitando nessuno al momento del crollo.

Le reazioni politiche

“Poteva essere davvero una tragedia. Chiediamo da anni la manutenzione delle alberature e il rifacimento della strada e del marciapiede ma nessuno ci ha mai ascoltato”, dichiarano il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e i consiglieri municipali di Europa Verde Lorenzo Pascucci e Gianni Caselli.

“È in corso il mercatino su Viale Virgilio e la cosa sta creando disagi. La strada va liberata subito. Sono anni che denunciamo inascoltati le condizioni pessime di questa strada sulla quale andrebbero piantumati nuovi alberi. Purtroppo nonostante le tante denunce, i crolli di alberi e i marciapiedi distrutti, ad oggi la situazione è solo peggiorata”, hanno concluso i tre esponenti del Sole che Ride.