Al via la gara per i lavori di riqualificazione di via Boccaccio a Posillipo, una delle strade simbolo dello stato di abbandono in cui versa il quartiere collinare da diversi anni a questa parte. Il progetto esecutivo era stato approvato dalla Giunta Comunale lo scorso 7 aprile.

Napoli, restyling al quartiere di Posillipo: al via la gara per rifare via Boccaccio

Complessivamente – come spiega una nota di Palazzo San Giacomo – l’intervento prevede una spesa pari a 4,6 milioni. In particolare, i lavori stradali (capostrada e marciapiedi) sono finanziati nell’ambito del mutuo attivo presso la Banca Europea degli Investimenti (BEI). A finanziare invece la ripiantumazione degli alberi saranno i fondi della Città Metropolitana di Napoli.

Due interventi mirati a ridare un nuovo volto a una delle strade più panoramiche della città. Il progetto prevede una durata del cantiere pari a 12 mesi. Le offerte dovranno pervenire entro il 16 giugno. Il giorno dopo è prevista la prima seduta di gara. “Gli interventi su via Boccaccio avviano il programma di sistemazione delle strade alberate a Posillipo”, hanno precisato gli Assessori alla Mobilità Edoardo Cosenza e al Verde Vincenzo Santagada. “Frutto di un lungo ed articolato lavoro di condivisione delle scelte soprattutto con gli organi di tutela”.