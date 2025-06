Un furgone cassonato, con targa estera e in parte incendiato, è stato rinvenuto in via Berenice, nel quartiere Soccavo, contenente numerose lastre di amianto e altri rifiuti pericolosi.

Scoperto furgone abbandonato con amianto a Soccavo: denunciato un pregiudicato

La scoperta è avvenuta a seguito di un esposto, grazie all’intervento degli agenti delle Unità Operative Soccavo e I.A.E.S. (Tutela Ambientale) della Polizia Locale di Napoli.

Il mezzo, in evidente stato di abbandono, è stato posto sotto sequestro. Le indagini hanno permesso di risalire all’utilizzatore del veicolo, un soggetto già noto alle forze dell’ordine per precedenti attività abusive di “pulizia cantinole e recupero metalli”.

L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. A pochi metri di distanza dal furgone, gli agenti hanno anche rimosso un secondo veicolo abbandonato. Proseguono i controlli ambientali della Polizia Locale per contrastare il fenomeno dello smaltimento illegale di rifiuti.