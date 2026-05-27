Napoli, sorpreso ai Quartieri Spagnoli con più di un chilo di droga: arrestato 21enne

Sorpreso con più di un chilo di droga. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne, con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato Montecalvario, nel transitare in via De Deo, all’angolo vico Lungo Gelso, hanno notato un uomo che, con fare circospetto, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 10 panetti di hashish e 56 involucri della stessa sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa 1,3 kg, una bustina contenente circa 21 grammi di ketamina, una bustina del peso di circa 6 grammi di cocaina, una bustina del peso di circa 9 grammi di ecstasy, un bilancino di precisione e di 405 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto.