Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli nella zona della movida degli “chalet” di Mergellina e in Largo Sermoneta.

Napoli, controlli nella movida di Mergellina: decine di persone identificate e sequestri di veicoli

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno identificato 63 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, e controllato 42 veicoli.

Parallelamente, nel corso della settimana, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, con il supporto della Polizia Locale, hanno svolto un servizio straordinario finalizzato al contrasto dei parcheggiatori abusivi.

Durante l’attività sono state identificate 185 persone, di cui 50 con precedenti, e denunciate 2 persone. Sono stati controllati 80 veicoli, di cui 11 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 74 violazioni del Codice della Strada.