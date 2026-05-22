Chiaiano, controlli straordinari della Polizia: scoperti 4 chili di droga in alcuni box

Maxi-sequestro di droga da 4 chili a Chiaiano. La Polizia di Stato ha visto impegnati diversi agenti con il supporto dei “Nibbio” dell’Ufficio Prevenzione Generale, della Polizia Scientifica e del Reparto Prevenzione Crimine Campania.

Chiaiano, controlli straordinari della Polizia: oltre 200 multe e sequestrati 4 chili di droga

Nel corso dei controlli sono state identificate 81 persone, di cui 23 con precedenti di polizia, mentre i controlli hanno riguardato anche 31 veicoli. Particolarmente intenso il monitoraggio sul fronte della viabilità: grazie alla collaborazione del personale ANM, sono state contestate ben 204 violazioni al Codice della Strada. Inoltre, gli agenti hanno effettuato verifiche anche nei confronti di una persona sottoposta agli arresti domiciliari.

L’operazione ha portato anche a un importante risultato sul fronte del contrasto allo spaccio di stupefacenti. I poliziotti del Commissariato Chiaiano, con il supporto della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno controllato alcuni box situati in uno stabile della zona, rinvenendo oltre 4 chilogrammi di marijuana e due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 200 grammi. La droga è stata posta sotto sequestro, mentre proseguono le indagini per risalire ai responsabili.