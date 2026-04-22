Caivano, operazione “Alto Impatto” di Polizia, Carabinieri e Finanza: sequestri e sanzioni

Operazione ad “alto impatto” a Caivano, con la massiccia presenza di carabinieri Polizia. Nel corso del servizio sono state identificate oltre 300 persone, controllati 199 veicoli e contestate 16 violazioni del Codice della Strada, elevando sanzioni amministrative per un totale di 5.000 euro. Effettuate numerose perquisizioni e sequestrato diversi quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana.

L’attività congiunta ha visto la partecipazione della Polizia di Stato con personale della Squadra Mobile di Napoli, del Commissariato di Afragola, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e di un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico; dei Carabinieri delle Compagnie di Caivano, di Giugliano in Campania, di Marano di Napoli, di Casoria e di Castello di Cisterna, nonché degli operatori della Guardia di Finanza con il Gruppo Pronto Impiego di Napoli, il Gruppo di Frattamaggiore e un’unità cinofila. Il servizio in questione, inoltre, ha visto la partecipazione di personale della Polizia Metropolitana.