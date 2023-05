Il grande giorno potrebbe essere oggi. Alle 22 e 40 Napoli saprà se è campione d’Italia per la terza volta o se dovrà attendere domani o sabato/domenica per conquistare ufficialmente il tricolore. Se infatti la Lazio contro il Sassuolo dovesse pareggiare o perdere, lo scudetto arriverebbe “a tavolino”.

Napoli, oggi possibile festa scudetto: orari e dispositivi traffico

Il dispositivo sicurezza previsto da Prefettura, Comune e Questura è flessibile. Significa che si attiva in automatico a seconda delle partite in corso tra oggi, domani, sabato e domenica. Andiamo però con ordine. Già oggi, a partire dalle 21, i monumenti saranno presidiati dall’Esercito e in strada ci saranno centinaia di agenti, la protezione civile e naturalmente i vigili urbani. Mentre la Lazio scenderà in campo con il Sassuolo potrebbe arrivare lo scudetto e a quel punto Ztl e divieti vendita alcolici e petardi si prolungherebbero fino alle 2 di notte per consentire i festeggiamenti.

Veniamo all’opzione numero due: scudetto per giovedì 4 maggio. Alle 20 e 45 si gioca Udinese-Napoli. La partita verrà trasmessa allo stadio Maradona sui maxi-schermi. Anche in questo caso a partire da quell’ora scattano Ztl e divieti. In virtù di questa eventualità, scatterebbe anche il prolungamento degli orari fino alle 2 del trasporto pubblico.

Terza opzione

Se gli azzurri non vincessero lo scudetto tra oggi e domani quella di domenica con la Fiorentina alle 18 diventerebbe la partita chiave, basterebbe sempre un punto, per vincere il campionato. Domenica in ogni caso la partita è alle 18 e la maxi-isola pedonale attuata domenica scorsa scatterà ben prima delle 20 fino a notte fonda. Mai come questa volta le istituzioni dovranno tenere d’occhio risultati e classifica di serie A per fronteggiare l’onda dei festeggiamenti.

Le strade ricadenti nella ZTL

Area interna al perimetro delimitato dalle seguenti strade/piazze: largo Sermoneta, via Francesco Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Ponte della Maddalena, via Reggia di Portici, via Emanuele Gianturco, via Taddeo da Sessa, corso Meridionale, via Firenze, piazza Principe Umberto, corso Giuseppe Garibaldi, piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour, piazza Museo Nazionale, via Santa Teresa degli Scalzi, via Salvator Rosa, piazza Giuseppe Mazzini, corso Vittorio Emanuele, salita Piedigrotta, piazza Sanazaro, via Mergellina.

ulteriori strade da interdire al transito e alla circolazione dei veicoli: via Santa Teresa degli Scalzi, corso Amedeo di Savoia, via Salvator Rosa (da piazza Mazzini ad aiuola Santacroce), via Torquato Tasso, salita della Grotta, galleria Quattro Giornate, galleria Laziale, via Fuorigrotta (da via delle Legioni alla confluenza con la galleria Laziale, via Orazio.