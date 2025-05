In occasione della partita di Serie A tra Napoli e Cagliari, prevista per il 23 maggio 2025, il Comune di Aversa ha adottato un’ordinanza sindacale con misure straordinarie per prevenire disordini e garantire la sicurezza urbana durante i possibili festeggiamenti per la conquista dello Scudetto da parte del Napoli.

Aversa, misure straordinarie per Napoli-Cagliari: stop vetro, pirotecnici e ZTL estesa

Le restrizioni principali includono: divieto di vendita e consumo di alcolici e bevande in vetro: dalle 17:00 del 23 maggio fino alle 6:00 del giorno successivo sarà vietato vendere, somministrare e consumare bevande in contenitori di vetro su tutto il territorio comunale, incluse quelle non alcoliche. Stop ai fuochi d’artificio e materiale pirotecnico: nello stesso intervallo orario sarà vietata l’accensione e il lancio di petardi, fumogeni e simili.

Estesa ZTL

Introdotto al divieto di posizionare oggetti all’esterno dei locali: gli esercizi commerciali non potranno collocare tavoli, sedie, espositori o altri oggetti su suolo pubblico. La ZTL è stata estesa nel centro storico: dalle 17:00 del 23 maggio alle 6:00 del 24 maggio, la Zona a Traffico Limitato sarà ampliata per includere diverse vie del centro cittadino, tra cui Via Roma, Via Seggio, Via Garibaldi e Piazza Municipio.

Il Sindaco Francesco Matacena invita la cittadinanza ad adottare comportamenti responsabili e rispettosi della quiete pubblica, sottolineando l’importanza della collaborazione per garantire un clima sereno durante l’evento sportivo. L’ordinanza è stata trasmessa a tutte le autorità competenti, inclusi Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco.