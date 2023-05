Mercoledì, giovedì o domenica. Sono queste le date utili per la festa scudetto. Tutto dipende dai risultati in campo di prima e seconda classificata che diano la certezza matematica del tricolore alla squadra di Luciano Spaletti. Agli azzurri basta un punto. Nient’altro. E se quel punto non arriva, è sufficiente che la Lazio non vinca una delle prossime due partite. Vediamo in dettaglio.

Mercoledì, pareggia o perde la Lazio: Napoli è campione d’Italia

E’ la prima ipotesi utile. Mercoledì sera, ore 20 e 45 si gioca l’anticipo Lazio-Sassuolo. Se la Lazio vince, al Napoli servirà almeno un punto contro l’Udinese per aggiudicarsi lo scudetto. Se la Lazio invece perde o pareggia, il Napoli sarà automaticamente campione d’Italia per la terza volta nella sua storia.

Lazio vince, giovedì il Napoli a caccia di un punto

Qui subentra il secondo scenario. Giovedì sera il Napoli sfida l’Udinese. Se la Lazio ha vinto il giorno prima, agli azzurri toccherà pareggiare o vincere contro i friuliani per conquistare le certezza aritmetica dello scudetto. Qualora invece la squadra di Spalletti dovesse perdere, occorrerà posticipare a domenica il match decisivo per raccogliere il punto decisivo per la classifica.

Domenica contro la Fiorentina?

E’ lo scenario peggiore, e anche quello meno probabile. Se la Lazio vincesse mercoledì contro il Sassuolo e il Napoli perdesse contro l’Udinese giovedì, la festa scudetto sarebbe rimandata o a sabato 6 maggio o a domenica 7 maggio quando gli azzurri sfideranno la Fiorentina. Facciamo chiarezza: sabato 6 maggio la Lazio sfida il Milan a San Siro. Anche in questo caso, se le aquile riuscissero a battere i rossoneri, al Napoli toccherà strappare almeno un pareggio contro la Fiorentina.

In caso invece di pareggio o sconfitta della Lazio, la matematica consegnerebbe automaticamente lo scudetto al Napoli a prescindere dal risultato del match contro i viola di Firenze. Vedremo la sorte e il campo quale incastro utile sceglieranno per mettere finalmente la parola fine alla sfida scudetto e tingere di tricolore la città all’ombra del Vesuvio.